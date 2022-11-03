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"أبوظبي للإعلام" تحتفي بـ"يوم العلم "وتغطي احتفالات الدولة بالمناسبة الوطنية عبر جميع قنواتها ومنصاتها

"أبوظبي للإعلام" تحتفي بـ"يوم العلم "وتغطي احتفالات الدولة بالمناسبة الوطنية عبر جميع قنواتها ومنصاتها
3 نوفمبر 2022 21:48

شاركت "أبوظبي للإعلام" والمنصات التابعة لها مؤسسات الدولة احتفالاتها، بــ"يوم العلم" حيث عزف السلام الوطني للدولة أمام سارية العلم بمشاركة موظفي المؤسسة.
وقال عبد الرحيم النعيمي، مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة: "إن الاحتفاء بيوم العلم وغيره من المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا، هو ركيزة أساسية في رسالة أبوظبي للإعلام ورؤيتها وقيمها، يلتزم ويفخر بها جميع العاملين في الشركة قولاً وفعلاً، وهو ما يتجسد من خلال العمل الدؤوب من أجل إبراز رؤية القيادة وإنجازات الدولة ودعم تطلعات المجتمع الإماراتي وقيمه المبنية على الاستثمار في الإنسان وعلى التنمية والتسامح، ومن خلال تقديم الخدمة الإعلامية من منطلق الثقافة الوطنية الإماراتية".
ونقلت منصات "أبوظبي للإعلام" احتفالات الدولة بيوم العلم عبر مجموعة من التغطيات المباشرة والبرامج الخاصة التي أُعدّت خصيصاً لهذه المناسبة، كما أبرزت الرسائل الإعلامية للشركة قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

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