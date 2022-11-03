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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
3 نوفمبر 2022 18:58

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، وتزداد السحب ليلاً على البحر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على الجزر، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والمد الثاني عند الساعة 42:21 والجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 04:25 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 19:06 والمد الثاني عند الساعة 07:06 والجزر الأول عند الساعة 13:04 والجزر الثاني عند الساعة 00:53.

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