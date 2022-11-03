الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد: رفعنا اليوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزءاً من مستقبلنا

محمد بن راشد: رفعنا اليوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزءاً من مستقبلنا
3 نوفمبر 2022 18:47

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، رفعنا اليوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزءاً من مستقبلنا.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رفعنا اليوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزءاً من مستقبلنا .. يوم نرسخ فيه الولاء والانتماء في أجيالنا.. ونحتفي فيه برمز سيادتنا وعزتنا .. ونجدد فيه فخرنا بوحدتنا واتحادنا .. حفظ الله علمنا ودولتنا وشعبنا».

 

أخبار ذات صلة
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
يوم العلم
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
الإمارات
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©