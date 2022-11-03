قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يرافقهم أحفادهم اليوم .. برفع العلم في جميع إمارات الدولة بمناسبة "يوم العلم" الذي تحتفي به دولة الإمارات في يوم الثالث من شهر نوفمبر من كل عام.

رئيس الدولة وحكام الإمارات يرفعون العلم في جميع إمارات الدولة

فقد رفع العلم كل من .. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

رئيس الدولة وحكام الإمارات يرفعون العلم في جميع إمارات الدولة

وأعرب سموهم عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.. مؤكدين أن الاحتفاء برفع العلم هو احتفاء برمز وحدتنا وسيادتنا وعزتنا وهو مناسبة لتجديد عهد الوفاء والولاء والانتماء للوطن.. سائلين المولى تعالى أن يديم على وطننا وشعبه الوفي الخير والرفعة ويمضي إلى مزيد من الازدهار والرخاء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".