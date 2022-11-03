محمد بن زايد: في يوم العلم .. نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ووحدتنا ونهضتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، أنه في يوم العلم نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ووحدتنا ونهضتنا.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في يوم العلم .. نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ووحدتنا ونهضتنا .. سنمضي بتفاؤل وإيمان راسخ بالعمل لأجل مستقبل واعد لوطننا».