"أبوظبي التقني" يحتفي بيوم العلم بمعرض للمشروعات الإبتكارية
"أبوظبي التقني" يحتفي بيوم العلم بمعرض للمشروعات الإبتكارية
3 نوفمبر 2022 15:15
أبوظبي (الاتحاد)
قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن راية الإمارات؛ مصدر الهام لكل الأجيال وأساس راسخ لتنمية روح الإبتكار والإبداع لدى الطلبة والشباب وكل المواطنين والمواطنات، الذين يبذلون كل ما لديهم من طاقة وروح من أجل مواصلة التقدم والإزدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتظل راية الوطن خفاقة عالية في كل الأوقات والأزمان، وهو الأمر الذي ينسجم مع توجيهات وإنجازات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات، فهي القيادة الرشيدة التي تعمل دائماً بما يضمن عز الوطن والمواطن والصدارة الإماراتية في كافة المحافل الدولية.
جاء ذلك خلال الاحتفالات الموسعة التي نظمها"أبوظبي التقني" في مجمع التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بمناسبة يوم العلم 2022، والتي تضمنت معرضاً للمشروعات الإبتكارية الذي نظمه طلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع أبوظبي، على هامش الاحتفالات، حيث أشاد مدير عام "أبوظبي التقني" بالقدرات العالية للطلبة في مختلف التخصصات، بما يعكس التطور الدائم في منظومة التعليم التقني والمهني بالدولة، ويبشر بمستقبل إماراتي مشرق.
كما شملت الاحتفالات المقر الرئيسي للمركز في أبوظبي، إضافة إلى المؤسسات الجامعية والثانوية التابعة ل"أبوظبي التقني" وهي كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومعهد التعليم والتطوير المهني بالشهامة، ومجمع أبوظبي التقني في مدينة محمد بن زايد، ومجمع طحنون بن محمد في العين، ومجمع بينونة في منطقة الظفرة، ومجمع عجمان التقني، ومجمع أم القيوين التقني، وكافة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، والمؤسسات التابعة للمركز بمختلف إمارت الدولة، بحضور علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، ونخبة من المسؤولين، والطلبة حيث تغني الجميع بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووسط أجواء وطنية حماسية وعقب رفعة علم الإمارات، تحدث الدكتور مبارك الشامسي، للجميع فقال" يوم العلم؛ فرصة ليعلم القاصي والداني، ويتذكر العالم جيداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة؛ صاحبة تاريخ وحاضر ومستقبل مليئ بالمبادرات الإقتصادية، والسياسية، والإنسانية". وأختتم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حديثة قائلا "نجدد العهد والولاء ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى القيادة الرشيدة التي تواصل بنجاح لافت؛ مسيرتها الرائدة نحو تقدم الوطن ورفعة العلم دائماً".