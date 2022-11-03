حاكم عجمان: العلم رمز وحدتنا وقوتنا ومستقبلنا

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في «يوم العلم» نرفع علم بلادنا، عزيزا غاليا، رمزا لوحدتنا وقوتنا ومستقبلنا ونجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء والتضحية من أجل رفعة الوطن وتقدمه. وأضاف سموه - في كلمة له بهذه المناسبة -:«في هذا اليوم نعبّر عن تقديرنا وامتناننا وصادق أمانينا بدوام الفخر والعزة والازدهار إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة»حفظه الله«و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وجميع المواطنين والمقيمين وضيوف الوطن الأعزاء». وقال:«تحتفي دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام بيوم العلم وفيه نستذكر جهود المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - في إعلاء راية الوطن الشامخة، رمز الوحدة والقوة والأمان والمستقبل ومسيرة اتحادية تنموية مستمرة منذ تأسيسها على يد الآباء المؤسسين سطر نهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ومضى عليه قادة الإمارات الكرام». وأضاف سموه: «في هذه المناسبة الخالدة نستذكر أيضا ما ورثه الوطن من إنجازات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والعلمية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية أسس بنيانها قادة الإمارات والآباء المؤسسون الذين خلفوا للأجيال إرثا حضاريا فريدا ودولة يشار إليها بالبنان، كل ذلك بتوفيق الله أولا، ثم بحكمة وبصيرة أولئك القادة الذين أسسوا دولة استثنائية يقصدها العالم من الشرق والغرب». وأكد:«أن بلادنا وتحت علم دولتنا العزيزة أصبحت رمزا للسلام والأمان وعنوانا للعزيمة والإرادة والإصرار والعطاء والبناء والإعمار ومساعدة الإنسان أينما ما كان والدفاع عن الحق والعدل والسلام وتحقق إنجازات استثنائية تضاف إلى سجلها الحافل في الريادة، والتميز، والإبداع، والابتكار». وقال سموه: «نرفع علم دولة الإمارات اليوم بكل فخر ومحبة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة»حفظه الله«الذي استلم الأمانة وحفظها وسدد خطى الركب صائنا لإرث زايد محافظا عليه مخلصا لوطنه وشعبه، وتتحد قلوب الناس من حوله تحت راية الإمارات متمسكين يدا بيد متيقنين بأن المسيرة لن تتوقف بإذن الله وأن الاتحاد أساس الوطن وقوته التي لا تضعف وأمانه الذي لا ينقطع». وأكد صاحب السمو حاكم عجمان: «إننا في يوم العلم لا ننسى بطولات شهداء وأبطال الإمارات البواسل الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة ونفوسهم الزكية حتى تبقى راية الوطن خفاقة عالية رمزا للقوة، والصمود، والعزة، والشموخ».