عمار المعلا: رمز مُلهم لهويتنا الوطنية

أبوظبي (الاتحاد) أكد الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا - ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، أن يوم العلم، يعد رمزاً مُلهماً لهويتنا الوطنية، وامتداداً للولاء والانتماء، واستكمالاً للعلاقة الوثيقة بين الشعب والوطن والقادة.
وأضاف: هذا اليوم، يوم العلم، يختصر حكاية الاعتزاز التي تسكن في داخل كل إماراتي ومقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع: نقف اليوم لنؤكد عمق ولائنا لحكومتنا الرشيدة، لتظل راية العلم مرفوعة عالية شامخة خفاقة وكلنا فخر واعتزاز بهذا العلم وألوانه الزاهية.
واختتم: وفي هذا اليوم نجدد حبنا ونستذكر تفاصيل العلم وفصول الوطن، والتاريخ الذي يرسم مستقبلنا بأنامل أرهف من حرير السارية، وأشف من رفرفة العلم في فضاء الوطن، وفي سماء وجدان الإنسانية.