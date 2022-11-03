الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمار المعلا: رمز مُلهم لهويتنا الوطنية

عمار المعلا: رمز مُلهم لهويتنا الوطنية
3 نوفمبر 2022 10:06

أبوظبي (الاتحاد) أكد الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا - ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، أن يوم العلم، يعد رمزاً مُلهماً لهويتنا الوطنية، وامتداداً للولاء والانتماء، واستكمالاً للعلاقة الوثيقة بين الشعب والوطن والقادة.

وأضاف: هذا اليوم، يوم العلم، يختصر حكاية الاعتزاز التي تسكن في داخل كل إماراتي ومقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع: نقف اليوم لنؤكد عمق ولائنا لحكومتنا الرشيدة، لتظل راية العلم مرفوعة عالية شامخة خفاقة وكلنا فخر واعتزاز بهذا العلم وألوانه الزاهية.

واختتم: وفي هذا اليوم نجدد حبنا ونستذكر تفاصيل العلم وفصول الوطن، والتاريخ الذي يرسم مستقبلنا بأنامل أرهف من حرير السارية، وأشف من رفرفة العلم في فضاء الوطن، وفي سماء وجدان الإنسانية.
 

أخبار ذات صلة
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
يوم العلم
الإمارات
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
الإمارات
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©