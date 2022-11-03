الجمعة 4 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
حلم النهائي يراود منتخبنا في «شاطئية القارات»
اتحاد الكرة يُشارك في اجتماع برنامج «الفيفا» الاستشاري
«باهي» يفرض كلمته في كأس الوثبة بـ «مضمار جلين»
رئيس الدولة ونائبه والحكام يرفعون العلم في إمارات الدولة
الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال عمران خان
حمدان بن زايد: نفخر برفع رايتنا عالية خفاقة في سماء الوطن
واشنطن تحذر «الحوثيين»: العالم يراقب أفعالكم
حمدان بن محمد: نمضي بثقة تحت راية موحّدة
الإمارات: دعم وحدة وسلامة أراضي البوسنة والهرسك
عمار النعيمي: علم الإمارات رمز لوحدتنا وقوتنا ومستقبلنا
كوريا الشمالية: تمديد واشنطن وسيؤول تدريباتهما «اختيار خاطئ»
مصادر لـ«الاتحاد»: السوداني يعتزم إقالة عشرات المسؤولين العراقيين
الإمارات تطالب بعمل جماعي لتحسين قدرات الأمن السيبراني
ميقاتي: أريد تشكيل حكومة لبنانية بأسرع ما يمكن
مخاوف من تجدد المواجهات بين الميليشيات غربي ليبيا
محمد الشرقي: يوم العلم مناسبة تجدد تاريخ الاتحاد الحافل بالإنجازات العالمية
ولي عهد أم القيوين يرفع علم الإمارات في حديقة الخور
طحنون بن محمد: العلم رمز عزتنا ومجدنا
حاكم رأس الخيمة: علم الإمارات رمز اتحادنا وعنوان فخرنا ومجدنا
مكتوم بن محمد: عَلَم الإمارات سيظل شاهداً على مسيرة البناء والتقدم
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بنما بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه
3 نوفمبر 2022 09:40
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة لورنتينو كورتيسو رئيس جمهورية بنما، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس لورنتينو كورتيسو.
أخبار ذات صلة
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
المصدر: وام
بنما
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
الأكثر قراءة
دنيا
بهذه الطريقة.. تفقد الوزن والبطن بأسرع وقت
31 أكتوبر 2022
الإمارات
72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه في 2022
1 نوفمبر 2022
دنيا
فوائد صحية غير متوقعة للقرفة
1 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
الإمارات
الإمارات.. مكانة عالمية في تعزيز مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية
اليوم 14:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©