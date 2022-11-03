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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بنما بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه
3 نوفمبر 2022 09:40

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة لورنتينو كورتيسو رئيس جمهورية بنما، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس لورنتينو كورتيسو.

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