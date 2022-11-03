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"هيئة المعاشات" تقر مشروع الميزانية السنوية لعام 2023

"هيئة المعاشات" تقر مشروع الميزانية السنوية لعام 2023
3 نوفمبر 2022 09:38

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس السادس الذي انعقد أمس.

بدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على جدول متابعة القرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات المتخذة من اللجان المتفرعة عنه وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت ولجنة التدقيق والمخاطر.

واطلع المجلس على البيانات المالية للربع الثاني لعام 2022 واعتمدها، وناقش مشروع الميزانية السنوية للهيئة لعام 2023 وأقرها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، كما اطلع على مستجدات برنامج التحول الرقمي، وناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

جدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أكتوبر 2022 تشير إلى ارتفاع في عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى (8,080) جهة مقارنة بنحو (7,149) جهة عمل في أكتوبر 2021، كما ارتفع عدد المشتركين إلى (89,496) مشتركاً، مقارنة بنحو (86,799) مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين التابعين للهيئة بلغ حسب إحصائيات شهر أكتوبر 2022 نحو (18,888) متقاعدا مقارنة بنحو (17,236) متقاعدا في أكتوبر 2021، كما بلغ عدد المستحقين(8,489) مستحقاً، مقارنة بنحو (8,081) مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين التابعين لهيئة المعاشات فقد بلغت قيمتها (389,318,943) درهما في أكتوبر 2022، مقارنة بنحو (390,580,332) درهماً في أكتوبر 2021.

 

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المصدر: وكالات
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الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
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