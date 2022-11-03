الرئيس الإندونيسي يفوز بجائزة منتدى أبوظبي للسلم

فاز فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بجائزة الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية للعام 2022 التي يقدمها منتدى أبوظبي للسلم برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وسلم معالي الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس منتدى أبوظبي للسلم الجائزة إلى معالي الدكتور معروف أمين نائب رئيس جمهورية إندونيسيا نيابة عن فخامة رئيس إندونيسيا وذلك خلال استقباله أمس في قصر الامارات في أبوظبي.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن بيّه - بهذه المناسبة - : " يطيب لي ونيابة عن منتدى أبوظبي للسلم في دولة الإمارات تسليم جائزة الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية للعام 2022 إلى فخامة جوكو ويدودو وذلك تقديرا لإسهامه الشخصي الفريد وإسهام إندونيسيا المشهود في نشر السلم الدولي والنجاح الكبير الذي حققه بلده العظيم في ترسيخ قيم التعايش السعيد في مجتمعه بمختلف أعراقه وأديانه.. كما يأتي في سياق العلاقات المميزة القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الإندونيسية برعاية حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو".
من جانبه عبّر نائب رئيس جمهورية إندونيسيا عن فخره واعتزازه بتسلم هذه الجائزة بالنيابة عن فخامة الرئيس جوكو ويدودو وبالنيابة عن شعب إندونيسيا بأكمله، معتبرا أن فوز الرئيس بهذه الجائزة العظيمة يعبر عن التقدير الذي تحظي به جهود فخامته والمكانة الرائدة التي تحظى بها بلاده في مجال التسامح والتعايش. يذكر أن جائزة "الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية" هي جائزة سنوية أطلقها منتدى أبوظبي للسلم منذ العام 2015 لتكريم أصحاب المبادرات العملية والأعمال العلمية في صناعة ثقافة السلم وتأصيل قيمتها في المجتمعات المسلمة من القادة والعلماء والمفكرين.
ويأتي اختيار اسم الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما استلهاما من الموقف العظيم الذي وقفه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حقنا للدماء وصونا لهم من الفناء. وقد فاز بهذه الجائزة منذ انطلاقتها قادة كبار وعلماء أفذاذ ومبادرات رائدة في مجال السلم من مختلف قارات العالم.