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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير البرتغال

حاكم رأس الخيمة في حديث مع سفير البرتغال خلال اللقاء (وام)
3 نوفمبر 2022 02:15

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، فيرناندو فيجيرينهاس، سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
من جانبه، عبّر فيرناندو فيجيرينهاس، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
البرتغال
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