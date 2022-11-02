حميد النعيمي يدشن الشعار الجديد لجامعة المدينة عجمان

عجمان (وام)

دشّن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشعار الجديد لجامعة المدينة عجمان، وكرّم سموه خريجي الجامعة خلال حفل التخرج الخامس الذي ضم 396 خريجاً، 316 طالباً في البكالوريوس، و80 طالباً في مرحلة الدراسات العليا في مختلف التخصصات، بما في ذلك إدارة الأعمال والقانون، والعلاقات العامة، والإعلان، والتربية.

وأعلنت كلية المدينة الجامعية بعجمان عن ارتقائها إلى جامعة من قبل وزارة التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على تأسيسها، حيث أصبحت الآن جامعة المدينة عجمان، ووصلت إلى هذا الإنجاز المرموق بعد سلسلة من المراجعات المفصلة والدقيقة والمتعمقة التي أجرتها مفوضية الاعتماد الأكاديمي على المستوى المؤسسي. وبهذه المناسبة، احتفلت الجامعة بالكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة، خلال حفل تخرج الدفعة الخامسة الذي أقيم صباح اليوم في مركز الإمارات للضيافة في عجمان.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «إن الجامعة وهي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلاب والطالبات، فإنها تسهم في التنمية البشرية، ودفع مسيرة البحث العلمي وتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر العلمية المؤهلة في مختلف التخصصات، وترسخ رسالة الجامعة في الريادة والتميز، مقدماً التهنئة الخالصة لأسرة الجامعة على النقلة الأكاديمية والعلمية التي أحدثتها في مشوارها والتي سوف تعزز حضورها وسط الجامعات داخل الدولة وخارجها». كما قدّم سموه التهنئة للطلاب والطالبات الخريجين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم مستقبلاً سعيداً في مختلف ميادين العمل والعطاء، شاكراً جهود جامعة المدينة عجمان وأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية في توفير البيئة المثلى للتحصيل العلمي.

وثمّن سموه جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعمهما المتواصل لمسيرة العلم ومؤسساته، وإيمانهما المطلق بأهمية دور العلم والمعرفة في تطور ونماء الشعوب، وضرورة التسلح بالعلم الذي يعد الركيزة الأساسية في تطور ونماء الوطن والمواطن. حضر الحفل، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس مجلس إدارة آر للتعليم والتطوير الأكاديمي، رئيس مجلس أمناء جامعة المدينة عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفؤاد شهاب نبيه دندن، سفير لبنان لدى الدولة.

وقال عمران خان، رئيس جامعة المدينة عجمان: «إنه بعد الحصول على مكانة جامعة، سيكون هذا الإنجاز التاريخي مصدراً ممتازاً للإلهام والتشجيع لمجتمع جامعة المدينة بعجمان لكي يطمح للمزيد من التقدم على الصعيدين الدولي والإقليمي»، مشيراً إلى أن الجامعة تطمح إلى توسيع بصمتها الدولية من حيث الاعتمادات والتصنيفات العالمية، وزيادة جهود استقطاب الطلبة، والتركيز على التعاون الأكاديمي مع قطاعات الأعمال، بالإضافة إلى ممارسات البحث المؤسسي المتكاملة، وتوسيع البرامج الأكاديمية، بما يتماشى مع قطاع التوظيف الناشئ. وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان، في نهاية الحفل، درع الجامعة بهذه المناسبة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، كما تلقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، درعين مماثلين.