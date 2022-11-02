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قرقاش: الشيخ زايد كان بيتاً للحكمة والشجاعة والقرار الوطني

أنور قرقاش
3 نوفمبر 2022 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في ذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نستحضر تاريخاً يفخر به كل محب للخير والعمل المخلص.
وقال معاليه عبر «تويتر»: «رحم الله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في ذكرى وفاته نستحضر تاريخاً يفخر به كل محب للخير والعمل المخلص، كان بيتاً للحكمة والشجاعة والقرار الوطني، مآثره خالدة وبصماته في كل ركن من أركان الوطن ونهجه راسخ ومتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله».

أنور قرقاش
الإمارات
الشيخ زايد
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