راشد النعيمي يشيد بجهود وزارة التسامح وصندوق الوطن

عجمان (وام)

أشاد الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالجهود المقدرة التي يبذلها صندوق الوطن، ووزارة التسامح والتعايش لتعزيز قيم الهوية الوطنية، ودعم مقوماتها كافة، مؤكداً أن إطلاق مبادرة «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان»، يعد خطوة حقيقية من أجل الاستفادة من قدرات متطوعي الإمارات لصالح المجتمعات المحلية في مختلف المجالات، من خلال تدريبهم وتوفير الدعم والرعاية لمشروعاتهم ومبادراتهم الهادفة لتنمية بيئاتهم المحلية.

وثمن الجهود الكبيرة والرعاية المستمرة من جانب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، لتعزيز القيم الأصيلة ومبادئ الأخوة الإنسانية، ودعمه المستمر لشباب الإمارات على المستويات كافة.

جاء ذلك، خلال تفقده فعاليات البرنامج التدريبي لمتطوعي الإمارات، من مواطني إمارتي عجمان وأم القيوين، بمشاركة العديد من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، حيث شارك أكثر من 62 متطوعاً في أنشطة البرنامج الذي يركز على الاستفادة من قدرات متطوعي الإمارات.

وأكد الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، أن اهتمام عدد كبير من شباب الإمارات بالمشاركة في هذا البرنامج المهم، يجعلنا أكثر اطمئناناً على مستقبل الوطن الذي يزخر بشباب يؤمنون بأهمية التطوع ودوره في خدمة المجتمع وتعزيز الانتماء والولاء، وتعزيز الهوية الوطنية، بما يبشرنا بمستقبل أفضل في ظل قيادتنا الرشيدة التي تبذل جهوداً مخلصة من أجل الإمارات وأهلها.

من جانبه، ثمن ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، زيارة الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي للبرنامج، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمه للصندوق ليخرج البرنامج بالصورة التي تليق برسالته السامية، مؤكداً أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حمله رسالة شكر وتقدير للشيخ راشد لجهوده المخلصة في خدمة المجتمع والوطن، ورعاية المبادرات كافة التي تهدف إلى تعزيز قدرات شباب ومتطوعي الإمارات.

وأضاف القرقاوي أن البرنامج التدريبي حقق نجاحات باهرة خلال جولاته التسع التي انطلقت من أبوظبي قبل ثلاثة أشهر، وتختتم اليوم في عجمان، من خلال ما تم إنجازه من مبادرات ومشاريع قدمها المشاركون بدورات البرنامج كافة بمختلف مناطق الدولة.