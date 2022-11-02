محمد البواردي يزور معرض ومنتدى إندونيسيا للدفاع 2022

جاكرتا (وام)

زار معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له، فعاليات الدورة التاسعة من معرض ومنتدى إندونيسيا للدفاع 2022، المقام حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ورافق معاليه فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في جولة لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يضم العديد من الشركات الوطنية الإماراتية المشاركة في المعرض، واطلع على أهم التقنيات الحديثة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والذكاء الاصطناعي.

وأشاد فخامته بمستوى المنتجات والمعدات العسكرية التي طرحتها الشركات الوطنية الإماراتية خلال المعرض، مؤكداً أن الإمارات تمتلك قدرات مبتكرة ومتطورة في الصناعات العسكرية.

كما أشاد فخامته بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية والصناعات العسكرية.

وقام معالي البواردي والوفد المرافق له بجولة في المعرض، شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، اطلع خلالها على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الدفاع والأمن وتقنيات الأسلحة المتطورة، وبرامج التدريب، وأنظمة المحاكاة.

كما تفقد معاليه عدداً من الأجنحة والشركات الوطنية الإماراتية المشاركة في المعرض، واطلع على أهم التقنيات الحديثة التي يقدمونها، كما زار منصة الشركات الإندونيسية المتخصصة في المجالات الدفاعية والأمنية. وأكد معاليه أهمية معرض ومنتدى إندونيسيا للدفاع 2022 على خريطة المعارض العالمية للصناعات الدفاعية، وثمن الدعوة لحضور فعاليات المعرض، مشيداً بحسن التنظيم، ومشاركة كبريات الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.

إلى ذلك، تتطلع الشركات الدفاعية الإماراتية لاستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها عبر مشاركتها من خلال جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في النسخة التاسعة من معرض إندونيسيا الدفاعي «إندو ديفينس» والذي يُقام في الفترة ما بين 2 و5 نوفمبر الجاري بالمركز الدولي للمعارض في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأكدت منى أحمد الجابر، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، أن المشاركة في معرض إندونيسيا الدفاعي تمثل فرصة للتعريف بما وصلت إليه الدولة من تقدم في تطوير وإنتاج أحدث الحلول التكنولوجية في الصناعات الدفاعية والأمنية والتي تحمل علامة «صنع في الإمارات».

وأضافت أن جناح الإمارات في المعرض سوف يسهم في تعريف الزوار من مختلف القطاعات الدفاعية العالمية بالتطور الهائل الذي ظل يحققه قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة، وكذلك بفرص التعاون المشترك المتوافرة في هذا القطاع.

ويعتبر مجلس التوازن هو الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود للقطاعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على تمكين الابتكار والتطوير التكنولوجي من خلال الشراكات والاستثمارات والدعم والتعاون. ويضم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة منصات لعدد من الشركات الإماراتية الرائدة والمتخصصة في الصناعات التكنولوجية العسكرية والمدنية، مثل «إيدج» و«أمرك» وأكاديمية ربدان والفتان والحمرا واعتماد وكاليدس وجال. ويأتي تنظيم مجلس الشركات الدفاعية لجناح الدولة في المعرض في إطار حرصه على تعزيز فرص التعاون، وتسهيل التواصل بين القطاعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبقية دول العالم.

ويعتبر معرض ومؤتمر إندونيسيا الدفاعي، والذي يُقام بالتزامن مع معرض ومؤتمر إندونيسيا الجوي «إندو ايروسبيس»، ومعرض ومؤتمر إندونيسيا البحري «إندو مارين» واحداً من أكبر المعارض المتخصصة في المجالات الدفاعية والبحرية والجوية في العالم. ويضم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ينظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ويديره مجلس التوازن، عدداً من المنصات التي تعرض منتجات وحلول دفاعية وجوية وأمنية مبتكرة تعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.