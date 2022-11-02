3 برامج تعليم تنفيذي ضمن مبادرة «وظائف المستقبل»

الشارقة (الاتحاد)

طرحت كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة ثلاثة برامج تعليم تنفيذي بالتعاون مع بلدية دبي ضمن مبادرة «وظائف المستقبل»، التي أطلقتها البلدية بهدف تعزيز المهارات التقنية للطلبة والموظفين، وصممت المسارات المعتمدة لوظائف المستقبل بناءً على مجالات العمل البلدي، وشملت المسار الهندسي بتخصص طباعة ثلاثية الأبعاد، والمسار الرقمي الذي يضم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الرقمية، ومسار سلامة الغذاء.

وفي حديثه عن أهمية هذه البرامج، قال الدكتور رامي حويلة، أستاذ الهندسة المدنية ومنسق برامج التعليم التنفيذي في كلية الهندسة: «يعزز المتدربون من خلال هذه البرامج من معارفهم النظرية والعملية في هذه المجالات الثلاثة، خاصة أن المدربين هم من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يتمتعون بمستوى عالمي من الخبرات لتعزيز مكانة الصناعات في السوق».

ويقوم برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذي بدأ الشهر الماضي في أحدث مختبرات الكلية التقنية، بتدريب نخبة من مهندسي بلدية دبي على التطورات الحديثة في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والبناء الرقمي، وغيرها.

وتقدم كلية الهندسة العديد من برامج التعليم التنفيذي لشركاء الصناعة في القطاعين الخاص والعام، بدءاً من برامج التدريب المهني إلى المشاريع البحثية المعترف بها دولياً لأعضاء الهيئة التدريسية. كما تتمتع كلية الهندسة بسجل حافل في تطبيق معرفتها التقنية المتخصصة لإنشاء حلول لشركاء الصناعة. تقدم الكلية حالياً عدداً من برامج التعليم التنفيذي هي شهادة هندسة السلامة من الحرائق، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتحليلات سلامة الأغذية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. كما قدمت الكلية أيضاً برامج شهادات ودورات تدريبية مؤخراً حول إدارة المشاريع لتميز الأعمال، و6 سيغما غرين بيلت، وورشة عمل تحليلات البيانات، والتعلم القائم على المشاريع، ودورة الإعداد لاختبار إدارة المشاريع الاحترافية، وتمكين المرأة في المؤسسات، وإدارة المشاريع القائمة على المحاكاة، وفن وعلوم التفكير التصميمي، والنمذجة الهيكلية باستخدام نظام إيه أن أس واي أس، وأساسيات الديناميات الهيكلية باستخدام نظام إيه أن أس واي أس، وإدارة سلسلة التوريد للرعاية الصحية، ومقدمة لتحليل العناصر المحدودة نظام إيه أن أس واي أس.