49.7 مليار درهم تداولات عقارية بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية في إمارة أبوظبي تسجيل القطاع العقاري 14.206 معاملة بيع ورهن عقاري منذ بداية العام الحالي، بقيمة تداولات عقارية بلغت 49.7 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «داري» العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 6506 معاملات، بقيمة مبيعات 16.7 مليار درهم، منها 1870 معاملة بيع تمت خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 4.5 مليار درهم، بواقع 986 وحدة سكنية جاهزة، و884 وحدة سكنية على المخطط.

فيما شهد الربع الثاني من العام الجاري تسجيل 1857 معاملة بيع عقاري، بقيمة 5.1 مليار درهم، منها 870 وحدة جاهزة و987 وحدة على المخطط.

وشهد الربع الثالث من العام الجاري تسجيل 2003 معاملات بيع بقيمة 5.4 مليار درهم، منها 777 وحدة جاهزة و1226 وحدة على المخطط.

فيما شهد الربع الأخير من العام الجاري وحتى أمس «الأربعاء» تسجيل 776 معاملة بيع عقاري بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 307 وحدات جاهزة و469 وحدة على المخطط.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 7700 معاملة رهن عقاري بقيمة 34 مليار درهم، منها 2000 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 9 مليارات درهم، و1.9 ألف معاملة رهن تمت خلال الربع الثاني بقيمة 8 مليارات درهم، و2400 معاملة بيع تمت خلال الربع الثالث بقيمة 13 مليار درهم، وشهد الربع الرابع وحتى أمس «الأربعاء» تسجيل 1400 معاملة رهن عقاري بقيمة 4 مليارات درهم.

وطرحت الدائرة العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.

وتوقعت الدائرة المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية حتى نهاية العام الجاري لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

ويشار إلى أن القانون رقم 3 لعام 2015 ساهم في تنظيم السوق العقاري وحفظ حقوق المستثمرين وتحقيق الشفافية في القطاع وضبط السوق العقارية من خلال ترخيص المهن العقارية كافة، وتسهيل رحلة المطور.