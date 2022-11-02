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بلدية أبوظبي تحصد جائزة الإمارات للطاقة

الجائزة تأكيد لنجاح خطط واستراتيجيات البلدية (من المصدر)
3 نوفمبر 2022 02:14

أبوظبي (الاتحاد) 

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حصلت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، على «جائزة الإمارات للطاقة - الكفاءة في الطاقة»، خلال دورتها الرابعة لهذا العام، والتي نظمها المجلس الأعلى للطاقة مؤخراً تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة».
وتأتي الجائزة تأكيداً على نجاح خطط واستراتيجيات البلدية في استخدام أحدث التقنيات الهادفة إلى توفير الطاقة في مبانيها ومشاريعها، وجهودها المميزة في ترسيخ قيم الاستدامة.
وقد تأهلت بلدية مدينة أبوظبي لنيل جائزة المجلس الأعلى للطاقة بناء على مشاريعها المميزة والتي من ضمنها: برامج إدارة كفاءة الطاقة في مباني بلدية مدينة أبوظبي، حيث تهدف هذه البرامج إلى تنفيذ نظام متكامل لإدارة المباني لضمان استمرارية كفاءة الطاقة في المباني من خلال مشاريع أو مبادرات مختلفة.
ونجحت البلدية في تطبيق استراتيجية الإنارة المستدامة ADM، حيث تم من خلال هذه الاستراتيجية إطلاق حزمة من المبادرات المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في الطرق والشوارع والحدائق العامة والمرافق في مدينة أبوظبي، ووضع منهجيات تضمن الاستدامة في مراحل التصميم والتنفيذ، وتساهم بشكل فعال في ضمان التشغيل المتوافق مع المعايير البيئية على المدى الطويل.

أبوظبي
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بلدية أبوظبي
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