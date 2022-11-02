الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تكريم الفائزين بمسابقة الهاكاثون الافتراضي بالشارقة

الفائزون بالمسابقة (من المصدر)
3 نوفمبر 2022 02:14

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
محمد بن زايد وبايدن: التعاون الإماراتي الأميركي وثيق وبنّاء

احتفت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالفائزين في «الهاكاثون الافتراضي 2022» الأول من نوعه بين أجهزة الشرطة على مستوى العالم، في حفل أقيم مؤخراً على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام، والمديرين العامين، والنواب، وضباط الاختصاص، وتم فيه الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى.  وجاءت منافسات «الهاكاثون» ضمن مسارين، الأول تطوير تطبيق ذكي، والثاني تقديم فكرة مبتكرة، وفي فئة المسار الأول فاز فريق «كيتوب الإمارات» بالمركز الأول، والذي يضم نداء البرغوثي، مريم منعم المعلا، علياء سالم الشامسي، حنان عبد الرحمن الزرعوني، آمنة الشامسي، وذلك عن مشروع تطبيق يساعد المواطن والمقيم في تقديم البلاغات عن الحوادث إلكترونياً، وبكل سرية دون ضرورة الحضور الشخصي إلى المراكز الشرطية.
وفي مسار تقديم فكرة مبتكرة، فاز بالمركز الأول مسعود شعبان مرسي، فاطمة الزهراء مسعود، عبدالرحمن مسعود شعبان، سحر مسعود شعبان، عن مشروع «الشارقة آمنة»، ويهدف إلى تطوير برنامج للتتبع المباشر للكشف عن الحوادث، في حين فاز بالمركز الثاني، عبد الله يوسف أبو شاويش عن مشروع «باركود السلامة».

الإمارات
الشارقة
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
دنيا
كيف تسعف مريضاً بالنوبة القلبية؟
اليوم 08:22
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©