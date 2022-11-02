تكريم الفائزين بمسابقة الهاكاثون الافتراضي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

احتفت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالفائزين في «الهاكاثون الافتراضي 2022» الأول من نوعه بين أجهزة الشرطة على مستوى العالم، في حفل أقيم مؤخراً على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام، والمديرين العامين، والنواب، وضباط الاختصاص، وتم فيه الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى. وجاءت منافسات «الهاكاثون» ضمن مسارين، الأول تطوير تطبيق ذكي، والثاني تقديم فكرة مبتكرة، وفي فئة المسار الأول فاز فريق «كيتوب الإمارات» بالمركز الأول، والذي يضم نداء البرغوثي، مريم منعم المعلا، علياء سالم الشامسي، حنان عبد الرحمن الزرعوني، آمنة الشامسي، وذلك عن مشروع تطبيق يساعد المواطن والمقيم في تقديم البلاغات عن الحوادث إلكترونياً، وبكل سرية دون ضرورة الحضور الشخصي إلى المراكز الشرطية.

وفي مسار تقديم فكرة مبتكرة، فاز بالمركز الأول مسعود شعبان مرسي، فاطمة الزهراء مسعود، عبدالرحمن مسعود شعبان، سحر مسعود شعبان، عن مشروع «الشارقة آمنة»، ويهدف إلى تطوير برنامج للتتبع المباشر للكشف عن الحوادث، في حين فاز بالمركز الثاني، عبد الله يوسف أبو شاويش عن مشروع «باركود السلامة».