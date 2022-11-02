«التحويطة» تنعش أسواق السمك

سعيد أحمد (أم القيوين)

شهد عدد من أسواق السمك في مختلف مناطق الدولة، انتعاشاً في وفرة الأسماك، بعد عودة السماح بصيد الأسماك السطحية بطريقة الصيد بشباك الحلاق «التحويطة»، التي بدأت أمس، وتنتهي في 30 أبريل من كل عام، وفقاً للقرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بوساطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويطة).

وسجل سوق السمك بأم القيوين، انخفاضاً نسبياً في أسعار بعض الأسماك المحلية، وبلغ سعر سمك البياح 120 درهماً للمن، والصافي 240 درهماً للمن، والهامور 200 درهم للمن، والشعري العربي 100 درهم للمن، والقرفا 40 درهماً للمن، والتبان من 50 إلى 10 دراهم حسب الحجم، والقرش 50 درهماً للحبة، والشعم 100 درهم للمن، والقابط 120 درهماً للمن، والخباط 50 درهماً للحبة.

ويأتي القرار في إطار حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تنظيم مواسم الصيد ومواءمتها بالفترات الزمنية التي تتناسب مع طرق الصيد المعمول بها في الدولة، ولإتاحة الفرصة للصيادين الاستفادة من مزاولتهم حرفة الصيد، مع مراعاة كافة الاعتبارات الكفيلة بحماية البيئة البحرية واستدامة مخزون الثروة السمكية لضمان العمل بحرفة الصيد ووصولها إلى أجيال المستقبل.

وتتنوع طرق صيد الأسماك السطحية بالدولة، ويختلف وفرتها ومواقع تجمعاتها بحسب المواسم على مدار فصول السنة، ويتم صيدها بطرق مختلفة، منها شباك الحلاق والخيط والصنارة بالحداق أو اللفاح والضغوة.

وبموجب القرار يُسمح للصيادين المرخصين من الوزارة، والذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «طراد» صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، وحدد القرار في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 30 أبريل من العام الذي يليه، كما حددت مواد القرار المواصفات الفنية للشباك المسموح باستخدامها خلال فترة السماح، والمناطق المسموح فيها بالصيد باستخدام الشباك.

وحظر القرار استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشباك النايلون متعددة الطبقات خلال فترة السماح.