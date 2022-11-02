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تعاون بين «كهرباء الشارقة» وأكاديمية الفلك وعلوم الفضاء

جانب من الزيارة (من المصدر)
3 نوفمبر 2022 02:14

الشارقة (الاتحاد)

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عقدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، اجتماعاً مع أكاديمية الشارقة للفلك وعلوم الفضاء والتكنولوجيا «SAASST» لمناقشة بحث سبل التعاون المشترك لتطوير مشروع القمر الاصطناعي المكعب الشارقة- سات 2 كيوبسات ومجالات استخداماته، حيث يهدف لدراسة ومراقبة ظواهر الأرض الطبيعية، وتدعيم الأبحاث العلمية، وتم خلال الاجتماع، استعراض عدد من مجالات وفرص التعاون المشترك بين الهيئة والأكاديمية، خاصة في مجال الدراسات المتخصصة في مجالات الطاقة والمياه. وأوضحت المهندسة ميادة البردان، مدير إدارة البحوث والدراسات، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية استخدام القمر الاصطناعي المكعب في التخطيط الحضري للإمارة، وإدارة الموارد ومراقبة النمو السريع للمباني في المناطق الجديدة، وتجهيز البنية التحتية وشبكات الخدمات، ومتابعة النمو الزراعي، من خلال الكتلة الخضراء ومراقبة مستوى الإضاءة، وفي حال انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الحضرية، كما تمت مناقشة عدد من بحوث المياه تضمنت تقييم جودة مياه البحر بالقرب من مآخذ محطات تحلية المياه مثل «تكاثر الطحالب، والتسربات النفطية، والملوحة، ودرجة الحرارة، وغيرها من الموضوعات»، وبالتالي تقليل تكاليف التشغيل والصيانة .

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الإمارات
الشارقة
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