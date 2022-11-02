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محاضرة حول تعزيز الوعي الوقائي في المنازل

جاب من المحاضرة (من المصدر)
3 نوفمبر 2022 02:14

العين (الاتحاد)

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نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية بعنوان «السلامة العامة في المنازل»، قدمها الرائد عارف أحمد الجابري من إدارة السلامة العامة، والتي أقيمت في مجلس سالم محمد بن لوتيه العامري بمنطقة رملة زاخر العين بمشاركة وحضور الأهالي والمدعوين. تحدث في البداية مدير المجلس سالم محمد بن لوتيه فأثنى على كافة قطاعات الدولة التي توفر كل التدابير الوقائية لتعزيز السلامة، وتوجيه الجمهور على ضرورة الوعي في المنازل.‏وتضمنت المحاضرة التعريف بأنواع الأخطار المتواجدة في المنازل وسبل الوقاية والحد منها كالتحميل على الأجهزة الكهربائية فوق طاقتها، والتأكد من جودة التوصيلات الكهربائية وعدم تمديد الأسلاك الكهربائية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال ومصادر الحرارة، والالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة في التعامل مع أسطوانات الغاز. 
وقدم المقدم سالم محمد العامري مدير مركز الدفاع المدني بمنطقة زاخر شرحاً مفصلاً للحضور حول «دورية برق».
وفي نهاية المحاضرة، جرى حوار مع الحاضرين حول التوعية الوقائية والأخطار المحيطة في المنازل.

أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
مجالس أبوظبي
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