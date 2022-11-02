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محمد بن سعود: علمنا سيظل شامخاً

محمد بن سعود: علمنا سيظل شامخاً
3 نوفمبر 2022 02:15

رأس الخيمة (وام)

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يوم العلم
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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن يوم العلم مناسبة عظيمة، نجدد خلالها الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن المعطاء، ونعاهد القيادة الرشيدة على رفعة شأن هذا الاتحاد الشامخ وسط الأمم. وقال سموه: «تمتزج في هذا اليوم مشاعر الفخر والعزة، وتتآلف القلوب على حب الوطن الغالي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله الذي يسير على نهج الآباء المؤسسين مواصلاً مسيرة الإنجازات التي أبهرت القاصي والداني في جميع أرجاء المعمورة». وأضاف سموه: «نرفع علم الإمارات خفاقاً بكل عزة وفخر ونصب أعيننا تضحيات الآباء المؤسسين الذين بذلوا الغالي والنفيس لرفعة شأن اتحاد إماراتنا»،  مؤكداً أن علمنا سيظل شامخاً وضاء ورمزاً لوحدتنا ولواء لأبناء الوطن على مر العصور، وشاهداً على إنجازات دولتنا العظيمة التي أصبحت مضرباً للأمثال في جميع أرجاء المعمورة.

محمد بن سعود القاسمي
العلم الإماراتي
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علم الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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