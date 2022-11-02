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خالد بن زايد: يوم العلم مناسبة وطنية تعزز قيم الولاء والوفاء للوطن

خالد بن زايد: يوم العلم مناسبة وطنية تعزز قيم الولاء والوفاء للوطن
3 نوفمبر 2022 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: يوم العلم، مناسبة وطنية تعزز قيم الولاء والوفاء للوطن، ومناسبة تزيد من ثقافة تقدير العلم باعتباره رمزاً للانتماء الوطني، والاحتفاء بـ«يوم العلم» تعبيراً عن الفخر بمسيرة التمكين الشاملة بدولة الإمارات والتي رسخت مكانتها ضمن قائمة أرفع المراتب المتقدمة في العالم، وهو إبراز للفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها شهداء الإمارات البواسل في سبيل إعلاء راية الحق، وتأكيد للتضامن مع القوات المسلحة والتلاحم مع القيادة، فما من شيءٍ يُشعر الإنسان بالانتماء والولاء لوطنه أكثر من رؤية علم بلاده يرفرف، فقيمته المعنوية عميقة جداً، لا توازيها أي مكانة.

خالد بن زايد
علم الإمارات
الإمارات
العلم الإماراتي
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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