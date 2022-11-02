محمد بن خليفة: في «يوم العلم» يتجدد حب الوطن

أبوظبي (وام)

قال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن «يوم العلم» يوم تتلاقى فيه الأفئدة والقلوب وتتآلف النفوس ويتجدد فيه حب الوطن الغالي وترابه الطاهر وتتأصل فيه روح الولاء للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مستذكرين الأيادي البيضاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أرسى لبنات وطننا ورسخ بنيانه ورفع أعلامه بين الأمم، وما قدمه له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» خلال مرحلة التمكين سيراً على نهج زايد الخير ومواصلة لإنجازاته التي ستظل باقية في ذاكرة الوطن وأبنائه المخلصين والمقيمين على أرضه. وأضاف سموه: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يواصل بكل إخلاص مسيرة الاتحاد المباركة باذلاً كل الجهود ليرتفع بنيانه.