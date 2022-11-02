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صقر غباش: يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم

صقر غباش
3 نوفمبر 2022 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنَّ يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم وبناء الأوطان، فعلمُ الدولة رمزُ اتحادها، وعزتها ورسالة حب ووفاء لقيادتنا الرشيدة، وتعبير صادق عن ما يكنه شعب الإمارات الوفي من مشاعر ولاء وانتماء إلى هذا الوطن وقيادته، ومناسبة لتجديد العهد بأن نبقى أوفياء لجميع قيم الاتحاد التي أرساها المؤسسون. وأضافَ: «إنَّ المناسبة رمز وطني كبير الدلالة والمعنى لتجديدِ وتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات». 

صقر غباش
العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
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