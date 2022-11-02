سعيد بن طحنون: علمنا رمز لتقدمنا

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أن راية الإمارات ستبقى دائماً خفاقة تسمو في كل يوم بفعل إنجازات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات. وقال معاليه في كلمة له في يوم العلم: إن علم الإمارات بكل ما يكنه له أبناء الوطن من إجلال وتعظيم، هو مرآة تعكس أصالة هذا الشعب وعمق انتمائه وصدق ولائه لوطنه وقيادته، مؤكداً أن التقليد السنوي الذي أرسته القيادة الرشيدة، بمشاركة الجميع في رفع علم الدولة في توقيت واحد من كل عام، تحول إلى احتفالية سنوية يتبارى فيها أبناء الإمارات لإظهار مدى تقديرهم وإجلالهم لراية وطنهم بكل ما ترمز له من قيم وما تمثله من مكانة.