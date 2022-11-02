خليفة بن محمد: يوم العلم مناسبة تختزل تاريخ الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات: «إن يوم العَلَم الإماراتي، مناسبة تختزل تاريخ الوطن وحضارته وإرثه». وأكد اعتزازه كأي مواطن إماراتي بهذا اليوم المجيد الذي يحتفل به الوطن في كل عام، لترسيخ علاقتنا برمزية العَلَم وأهميته، والتي خضَّبت حمرته دماء الشهداء، والتي لم تنكسر يوماً، خافقاً في المعالي والمنى، فوق هام الرجال، زاهياً أهيباً.

وأضاف: «تتجدد مع هذا اليوم قصة الوطن، وتتجدّد معها ألحان السلام الوطني، وكلمات النشيد الوطني الذي تعلّق به الإماراتيون، ليواصل العَلَم شموخه مختزلاً أمجاد الأجداد وإرث الآباء المؤسسين، مرتقين بأرواحهم عناقاً لفداه».