فيصل القاسمي: يوم العلم تأكيد على انتمائنا وولائنا لوطننا

الشارقة (وام)

أكد الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، أن الاحتفال بيوم العلم أصبح مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع أبناء دولة الإمارات، وذلك لما يمثله العلم من مشاعر الحب والولاء، وتأكيد على الانتماء لدولتنا الغالية والوفاء لقيادتنا الرشيدة. وأضاف الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي - في كلمة له بهذه المناسبة - أن العلم يرمز لتضحيات المؤسسين الأوائل بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبناء دولة قوية موحدة تعتمد في تطورها وتقدمها على قدرات وإمكانات أبنائها للوصول إلى ما نحن عليه اليوم من تطور يجعلنا ننافس به دول العالم المتقدمة.

وقال: «إن راية دولة الإمارات ستبقى عالية وخفاقة بما نحققه من إنجازات في المجالات كافة، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».