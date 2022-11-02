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أحمد بن حميد: يوم العلم يترجم أروع صور التلاحم الوطني

أحمد بن حميد: يوم العلم يترجم أروع صور التلاحم الوطني
3 نوفمبر 2022 02:13

عجمان (الاتحاد)

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يوم العلم
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أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، عن اعتزازه بيوم العَلم الذي يجسِّد أعمق معاني القيم النبيلة الراسخة في أعماق كل الإماراتيين تجاه وطنهم المعطاء؛ مؤكّداً أن هذه المناسبة الوطنية الغالية هي صورة بليغة تكرِّس انتماء الناس وولائهم لهذا البلد تحت ظلّ قيادته الحكيمة، وتترجم أروع صور التلاحم الوطني بين القيادة والشعب. وقال: «يشكّل يوم العَلم احتفالية وطنية عظيمة لنا جميعاً بما يحمله من مضامين زاخرة بالاعتزاز والفخر والحب للوطن، ويعكس صورة مشرقة عن تقدير رمز وحدة دولتنا وسيادتها الوطنية، وعن وقوف أبناء مجتمعنا صفّاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة؛ للمُضيّ قُدُماً نحو ترسيخ ازدهار وطننا وتقدّمه. وها نحن نستلهم، في هذه المناسبة العزيزة، الرؤى من حكمة قيادتنا الملهمة التي تنير لنا الدرب في رحلتنا المنشودة؛ للإسهام في بناء مستقبل مُستدام لدولة الإمارات». وأضاف: «سيظلّ 3 نوفمبر من كل عام يوماً استثنائياً عند كل من يقيم على أرض الإمارات الأصيلة؛ فهو يمثّل احتفاءً يليق برمز اتحادنا «علَم دولتنا»، ويرسِّخ جماليّات اللوحة التي ترسمها الإمارات بوصفها أنموذجاً حضاريّاً يُحتذى به في العالم أجمع».

أحمد بن حميد
أحمد بن حميد النعيمي
الإمارات
العلم الإماراتي
علم الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
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