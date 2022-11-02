الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سهيل بن بطي: الْعَلَمُ مصدر فخر واعتزاز

سهيل بن بطي
3 نوفمبر 2022 02:13

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
محمد بن زايد وبايدن: التعاون الإماراتي الأميركي وثيق وبنّاء
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، أن الاحتفال بـ «يوم العلم» يجسد سير دولة الإمارات على خطى الآباء المؤسسين والاعتزاز بالإرث الحضاري والإنساني الكبير الذي تم بناؤه، والذي ترسخت دعائمه بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ليصبح ركيزة أساسية لبناء حاضر ومستقبل دولة الإمارات.
وقال: يمثل العلم مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها فهو رمز للاتحاد وللتلاحم والتماسك، وبفضل النجاحات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات ارتبط اسم وعلم دولة الإمارات عالمياً بسمات النجاح والتميز والإبداع، ونعمل في القطاع الرياضي على أن يكون التمثيل المشرف للوطن هو الدافع الأول لجميع الرياضيين، لأن الانتماء ينمي الرغبة والإرادة والإصرار لدى جميع الرياضيين، ويعزز من عزيمتنا في متابعة مسيرة التطور وتحقيق الإنجازات.

علم الإمارات
الإمارات
العلم الإماراتي
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
آخر الأخبار
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
أميرة الحفيتي تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©