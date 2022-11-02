سهيل بن بطي: الْعَلَمُ مصدر فخر واعتزاز

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، أن الاحتفال بـ «يوم العلم» يجسد سير دولة الإمارات على خطى الآباء المؤسسين والاعتزاز بالإرث الحضاري والإنساني الكبير الذي تم بناؤه، والذي ترسخت دعائمه بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ليصبح ركيزة أساسية لبناء حاضر ومستقبل دولة الإمارات.

وقال: يمثل العلم مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها فهو رمز للاتحاد وللتلاحم والتماسك، وبفضل النجاحات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات ارتبط اسم وعلم دولة الإمارات عالمياً بسمات النجاح والتميز والإبداع، ونعمل في القطاع الرياضي على أن يكون التمثيل المشرف للوطن هو الدافع الأول لجميع الرياضيين، لأن الانتماء ينمي الرغبة والإرادة والإصرار لدى جميع الرياضيين، ويعزز من عزيمتنا في متابعة مسيرة التطور وتحقيق الإنجازات.