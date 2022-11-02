عبدالله آل حامد: يوم العلم يجسد أسمى معاني العز والولاء والفخر

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية غالية على القلوب، فيه تتجسد أسمى معاني ومشاعر العز والولاء والفخر بوطن أبهر العالم تحت راية قيادتنا الرشيدة، ففيه يسمو ويرتفع علم دولتنا الحبيبة فوق كافة مؤسساتنا وبيوتنا ليزين كل بقعة من أرض وطننا الغالي. وقال معاليه: «اليوم نستذكر مشهداً عظيماً سيبقى خالداً في نفوسنا يحكي عن تلاحم قادتنا تحت راية علم دولة الإمارات، حين اجتمع المؤسسون الأوائل، على نهج واحد ورؤية استراتيجية واحدة قيمها التلاحم الوطني».