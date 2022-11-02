عبدالرحمن العويس: يوم العلم مناسبة لتجديد الولاء للوطن

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العلم مناسبة وطنية تفيض بمشاعر الفخر والعزة والشموخ، للتعبير عن قوة وصلابة أركان الاتحاد وتلاحم المجتمع تحت رمز السيادة الوطنية، وبذل الروح من أجله، وأن نصون علمنا مصدر العزة والإباء والسيادة، تأكيداً على الوفاء والالتزام بحماية المكتسبات، ومواصلة مسيرة الإنجازات، ملتفين حول القيادة الحكيمة.

وأضاف: «في يوم العلم نجدد ولاءنا للوطن، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمواصلة مسيرة التنمية المستدامة مستندين إلى ما تحقق في الخمسين عاماً الماضية من النجاحات والإنجازات».