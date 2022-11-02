عبدالله بن طوق: يوم العلم مناسبة لتعزيز الانتماء

دبي (الاتحاد)

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن يوم العلم مناسبة وطنية لتعزيز الشعور بالانتماء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتجديد الولاء للقيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهداً في توفير كافة مقومات الاستقرار والحياة الكريمة لأبنائها من المواطنين والمقيمين».

وأضاف: «هو يوم لتذكير الأجيال الشابة التي لم تعاصر قيام الاتحاد بالقيم النبيلة التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبالتطور الكبير الذي شهدته الدولة في شتى المجالات خلال فترة وجيزة حتى أضحت في مصاف الدول المتقدمة».

وأكد معاليه، أنه فرصة مهمة لتنمية الحس الوطني والتأكيد على تعاضد الشعب لمواصلة مسيرة التنمية الرائدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لكي تظل راية الوطن شامخة في كل الميادين.