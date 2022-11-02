الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن طوق: يوم العلم مناسبة لتعزيز الانتماء

عبدالله بن طوق
3 نوفمبر 2022 02:13

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
محمد بن زايد وبايدن: التعاون الإماراتي الأميركي وثيق وبنّاء
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن يوم العلم مناسبة وطنية لتعزيز الشعور بالانتماء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتجديد الولاء للقيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهداً في توفير كافة مقومات الاستقرار والحياة الكريمة لأبنائها من المواطنين والمقيمين».
وأضاف: «هو يوم لتذكير الأجيال الشابة التي لم تعاصر قيام الاتحاد بالقيم النبيلة التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبالتطور الكبير الذي شهدته الدولة في شتى المجالات خلال فترة وجيزة حتى أضحت في مصاف الدول المتقدمة».
وأكد معاليه، أنه فرصة مهمة لتنمية الحس الوطني والتأكيد على تعاضد الشعب لمواصلة مسيرة التنمية الرائدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لكي تظل راية الوطن شامخة في كل الميادين.

عبدالله بن طوق
علم الإمارات
الإمارات
العلم الإماراتي
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
آخر الأخبار
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
أميرة الحفيتي تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©