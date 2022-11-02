أحمد الفلاسي: العلَم رمز ريادتنا ووحدة أهدافنا

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن يوم العلَم مناسبة وطنية غالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات، يبرز قيم الانتماء للقيادة الرشيدة، ويرسخ مفاهيم المواطنة الصالحة، وينمي الحس والوعي بهذا العلم الذي يمثل رمزاً عزيزاً يلتف حوله الجميع، حيث تتجلى قوتنا ووحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته العلمية والاقتصادية والحضارية والإنسانية، لمواصلة مسيرة العمل والعطاء، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم. وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن الجميع يقفون إجلالاً لرمز وحدتنا وعزتنا ونهضتنا وشموخنا، وتجديداً للولاء والوفاء لهذا الوطن الذي أصبح أنموذجاً يحتذى به للريادة والقيم والتسامح والتعايش بتوجيهات القيادة الرشيدة». وأضاف معاليه: «نعتز في هذه المناسبة الوطنية بدور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي رفع العلم إيذاناً بقيام دولتنا العزيزة، وبماضينا الخالد، وحاضرنا الزاهر، وما نتطلع إليه من مستقبل مشرق وواعد، والتفاف أبناء الوطن حول قيادتهم وتمسكهم بهويتهم، استشرافاً لمستقبل مستدام، ومواصلة مسيرة التطور العلمي والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات».