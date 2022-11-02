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محمد الحسيني: يوم العلم يعكس تلاحم وتعاضد أبناء الإمارات

محمد الحسيني
3 نوفمبر 2022 02:12

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن احتفالية يوم العلم تعكس مدى التلاحم والتعاضد الذي يربط أبناء الإمارات بقيادتهم ووطنهم، وحرصهم على بذل الغالي والنفيس في سبيل صون شأن ورفعة وعزة الوطن، والسير بخطى ثابتة نحو مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
وأضاف معاليه في كلمة له: «اليوم، نتابع وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة مسيرة التقدم التي بدأها الآباء المؤسسون ويجمعنا فيها هدف واحد وهو رفعة إماراتنا وإعلاء شأنها والسير يداً بيد وفق نهج ورؤى قيادته.. ونؤكد على مضاعفة جهودنا لإكمال مسيرة التنمية والعطاء، لتحافظ دولتنا على مكانتها ضمن مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم، فطموحات دولتنا لا حدود لها، ودائماً نسعى لأن نكون الرقم واحد عالمياً».
وقال: «نعبر من خلال هذه الاحتفالية عن فخرنا واعتزازنا بالمسيرة التنموية والإنسانية الشاملة التي تشهدها دولتنا في ظل قيادتنا الرشيدة، ونجدد التزامنا بالعمل للمساهمة في تحقيق الرؤى الحكومية وإعلاء شأن الإمارات، وليبقى علمنا خفاقاً وشامخاً في سمائنا الغالية، كشاهد على تقدم الإمارات وازدهارها».

محمد الحسيني
الإمارات
علم الإمارات
العلم الإماراتي
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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