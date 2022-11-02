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عبد الرحمن العور: الاحتفال بيوم العلم تعبير عن الحب والولاء لوطن معطاء

عبد الرحمن العور
3 نوفمبر 2022 02:12

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة للتعبير عن الحب والانتماء والولاء لوطنٍ معطاء يفيض بالخير على البشرية جمعاء، والاعتزاز برايته التي تمثل رمزاً للوحدة والسيادة والفخر بالإنجازات السبّاقة التي تضع الإمارات في مصاف أفضل الدول في العالم.
وقال معاليه - في كلمة له بمناسبة «يوم العلم» الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام: «نؤكد بهذه المناسبة الوطنية التزامنا المطلق بالالتفاف حول قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل بناء الوطن وصون كرامته وتوفير العيش الكريم لأبنائه والمقيمين على أرضه، ونعاهدها أن نورث الأجيال القادمة من بعدنا حب الوطن والذود عن ترابه بأغلى ما لدينا، وألا نبخل عليه بأنفسنا وأبنائنا، وأن نتمسك بوحدتنا الوطنية وهويتنا ليبقى علمنا عالياً خفاقاً في سماء وطن عجزت الكلمات أن توفيه حقه».
وأكد معاليه الحرص على مواصلة إعلاء المعاني والقيم السامية المتجسدة في علمنا الشامخ، لا سيما قيم العدل والحق والتسامح والتآخي واحترام الآخر.

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