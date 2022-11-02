أحمد الظاهري: علمنا رمز عزتنا وشموخنا وكرامتنا

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي: «تغمرنا اليوم مشاعر البهجة والفخر ونحن نحيي من جديد مناسبة وطنية ستظلّ استثنائية بمكانتها في قلوبنا التي تتحد جميعها للاحتفاء بعلمنا، رمز عزتنا وشموخنا وكرامتنا، لنجدد ولاءنا وانتماءنا لوطننا الغالي».

وأضاف الظاهري: إن رفع علم دولتنا يجدد فينا العزم على التمسك بقيم الاتحاد النبيلة التي أرساها آباؤنا المؤسسون، وعلى مواصلة العطاء لدولتنا الشامخة بإنجازاتها الحضارية التي أبهرت العالم. سنظل أوفياء لعلمنا، وستبقى خطواتنا مستلهَمة من قيم آبائنا وتراث أجدادنا، ومشاريعنا مكرَّسة لتعزيز مشاعر الفخر والانتماء في قلوب الجميع».

وشدد على أن يوم العلم الإماراتي مناسبة عزيزة للتعبير عن أسمى قيم الوفاء والانتماء للوطن، وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة، وحث الأجيال القادمة على العمل وبذل الجهد من أجل إبقاء راية الوطن خفاقة بين الأمم.