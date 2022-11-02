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ماجد المنصوري: يوم العلم مناسبة للاعتزاز بتراثنا

ماجد المنصوري
3 نوفمبر 2022 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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قال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: «في يوم العلم نحرص على تجسيد حُبّنا للوطن وقائده، رافعين أسمى آيات الولاء والامتنان للقيادة الرشيدة، ولشعبنا الوفي، مُجددين العهد على رفع راية الدولة عاليةً خفاقة بين الأمم». وأكد أنّ هذه الاحتفالية المُهمّة تُشكّل رسالة واضحة لتعزيز قيم الهوية الوطنية في نفوس الإماراتيين وتعميقها لدى أجيال المستقبل الذين سيكملون مسيرة تقدّم الدولة وصون قيمها وتراثها الأصيل. وتوجّه بوافر الشكر والامتنان للدعم غير المحدود الذي يُقدّمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لكافة جهود صون التراث العريق والمحافظة على تقاليدنا الأصيلة باعتبار ذلك أحد أهم مقومات الحفاظ على هويتنا الوطنية ورصيدنا الحضاري والإنساني. كما توجّه بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، لجهود سموه الكبيرة في حماية التراث الإنساني والحفاظ على التراث الثقافي العريق لدولة الإمارات وتكريسه في نفوس أفراد المجتمع.

ماجد المنصوري
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العلم الإماراتي
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الاحتفال بيوم العلم
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