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ضاحي خلفان: يومُ العلم من أعظم الأيّام

ضاحي خلفان
3 نوفمبر 2022 02:12

دبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: يشكّل «يوم العلم الإماراتي» الذي ترتفع فيه راية الوطن في سماء المجد خفاقةً عالية، مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، ويعد من أعظم الأيام التي يتذكرها شعب الإمارات، يوم أن رفع العلم الإماراتي بأيدي مؤسسي الاتحاد وأبناء هذه الأرض الطيبة، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات، ليعلن عن بزوغ فجر مشرق، وولادة نجم جديد في هذا العالم اسمه دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف معاليه: نعم إنه هو يومٌ من أعظم الأيّام التي يفتخر بها كلّ مواطن ومقيم على أرض الإمارات، وتتجسد فيه روح الأصالة والانتماء للوطن، ويرتفع فيه الصوت عالياً مردداً كلمات الأنشودة الخالدة للنشيد الوطني «عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا.. عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن حصنتك بسم الله يا وطن». في هذا اليوم المبارك تتوحد المشاعر والقلوب قيادة وشعباً في راية الفخر والعزّ التي ترفرف عالياً، وتتزيّن دولة الإمارات العربية المتحدة بألوان العلم الإماراتي فوق كل بناء، لتشكل قصة حب ووفاء بين شعب أبيّ يتفاخر ويعتزّ بوطنيته، وقيادة عظيمة تسهر على راحته، وتعمل على سعادته، وتجعله في رأس أولوياتها واهتماماتها.

ضاحي خلفان
علم الإمارات
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العلم الإماراتي
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
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