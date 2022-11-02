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خولة السويدي: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز

خولة السويدي: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز
3 نوفمبر 2022 02:13

أبوظبي (وام)

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يوم العلم
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أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، أن رفع علم الدولة في أرجاء البلاد كافة، هو تعبير عن الولاء للوطن ورسالة بالغة المعاني تعكس أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة. وقالت سموها - في كلمة لها بمناسبة «يوم العلم» - إن يوم العلم هو مناسبة فخر واعتزاز بإنجازات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية التي أرسى قواعدها المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، والنهج الذي واصلته القيادة الحكيمة نحو المزيد من الإنجازات الرائدة، ليبقى علم الدولة راية العزة والشموخ، وعنواناً للتقدم والازدهار والنماء.
وتوجهت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم العلم، مشيرة إلى أن حرص الجهات والمؤسسات كافة وأبناء الوطن على الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، يعكس عمق احترامنا لعلمنا رمز سيادة الإمارات، ويجسد قوتنا ووحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية، وتُجدد في نفوس أبناء الوطن عزيمة البذل والعطاء لمواصلة مسيرة العمل في سبيل رفعة الوطن وتقدمه، ولكي تبقى راية الإمارات مرفوعة عالياً في مختلف الميادين.

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