موزة بنت مبارك: يوم العلم مناسبة تخلد راية العز والمجد

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة، تخلد راية العز والمجد التي انضوت تحت لوائها إمارات الخير والازدهار. يمثل علم الإمارات رمزية مهمة لأبناء الوطن، وقد تأصلت ألوانه الأربعة في نفوسهم قبل أعينهم، فالكل على استعداد لحمايته والذود عنه، وإبقائه خفّاقاً عالياً علو همم أبناء وبنات الإمارات الذين حققوا إنجازات هائلة، جعلوا شعارها هذا العلم الأنيق رفيع المستوى.

ولم يعد علم دولة الإمارات ذلك العلم الذي يرتفع أمام مؤسسات الدولة فحسب، بل أصبح يرفرف فوق أسطح المنازل، وعلى كل المباني والسيارات، وفي عرض البحر على الزوارق، والأهم من كل ذلك في قلب كل من تنفس من هواء الإمارات وأحبّ قادتها وأهلها.

فلنجعل هذه الذكرى الخالدة فرصة نغتنمها لبذل المزيد من أجل دولتنا الغالية، والاصطفاف خلف قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، ماضين في تحقيق طموحاتنا وبلوغ الأهداف النبيلة التي رسمتها قيادتنا للخمسين القادمة لسبر أغوار المستقبل المضيء، نستثمر طاقاتنا وقدراتنا، ومتخذين العلوم والتقنيات وسيلتنا، ومتسلحين بالعزم والإيمان والثقة.