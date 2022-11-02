الخميس 3 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ميثاء الشامسي: يوم العلم يعكس التلاحم بين أبناء الوطن

ميثاء الشامسي
3 نوفمبر 2022 02:12

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
محمد بن زايد وبايدن: التعاون الإماراتي الأميركي وثيق وبنّاء
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن ليوم العلم لمسة خاصة في قلوب سكان الإمارات، مواطنين ومقيمين، فهو يوم مميز بكل ما يحمله من معانٍ وطنية تعكس التلاحم بين أبناء الوطن، وتجدد الولاء للقيادة الرشيدة، وتشحذ الهمم من أجل رفعة شأن الوطن في كل محفل على أرضه وعلى سائر بقاع الأرض، بفضل قيادته الرشيدة وأبنائه المخلصين المتفانين في خدمة الإمارات من أجل أن يظل علم الإمارات خفاقاً في سماء العُلى بقوة وجهد أبنائه وكل من تعلق قلبه بحب الإمارات.
وأضافت: «نرى في هذا اليوم جميل المعاني الوطنية التي تشكل منظومة واحدة من العز والفخر والاعتزاز بكل إنجازات دولتنا التي بدأها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتابعت مسيرته ونهجه وعطاءه قيادتنا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

ميثاء الشامسي
علم الإمارات
الإمارات
العلم الإماراتي
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
آخر الأخبار
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
دنيا
5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
اليوم 08:07
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
عربي ودولي
زيلينسكي: استمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا "مهم للعالم بأسره"
اليوم 07:57
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
عربي ودولي
بايدن يحذّر: رفض نتائج "الانتخابات النصفية" يمهد الطريق للفوضى
اليوم 07:34
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
عربي ودولي
بيونج يانج تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء
اليوم 07:30
أميرة الحفيتي تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©