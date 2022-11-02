ميثاء الشامسي: يوم العلم يعكس التلاحم بين أبناء الوطن

أبوظبي (وام)

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن ليوم العلم لمسة خاصة في قلوب سكان الإمارات، مواطنين ومقيمين، فهو يوم مميز بكل ما يحمله من معانٍ وطنية تعكس التلاحم بين أبناء الوطن، وتجدد الولاء للقيادة الرشيدة، وتشحذ الهمم من أجل رفعة شأن الوطن في كل محفل على أرضه وعلى سائر بقاع الأرض، بفضل قيادته الرشيدة وأبنائه المخلصين المتفانين في خدمة الإمارات من أجل أن يظل علم الإمارات خفاقاً في سماء العُلى بقوة وجهد أبنائه وكل من تعلق قلبه بحب الإمارات.

وأضافت: «نرى في هذا اليوم جميل المعاني الوطنية التي تشكل منظومة واحدة من العز والفخر والاعتزاز بكل إنجازات دولتنا التي بدأها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتابعت مسيرته ونهجه وعطاءه قيادتنا برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».