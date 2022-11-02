حصة بوحميد: يوم العلم مناسبة لتجديد الولاء

دبي (الاتحاد)

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة، تجمع شعب الإمارات على تأكيد العهد والقسم، وتجديد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة.

وأضافت معاليها: «في هذا اليوم، نستذكر بكل فخر واعتزاز، جهود ومناقب الآباء المؤسسين الذين وضعوا اللبنة الأساسية لتوحيد شعب الإمارات، وبناء اتحادنا المجيد، تحت علم واحد نفخر ونعتز به، وهو يرفرف في فضاء الإنجازات والريادة والحضور العالمي الرفيع».

وتابعت معاليها: «يمثل يوم العلم درساً عميقاً، ووقفة تأمل نقول فيها للعالم أجمع، إن قيمنا السامية، وتلاحمنا القوي، هو ما يميز دولة الإمارات في مختلف الظروف والأوقات، وإن تخصيص يوم للاحتفال بيوم العلم، من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية، ويرسخ في الأذهان، يوم توحيد القلوب ووحدة الشعب واتحاد الوطن، خلف راية شامخة وخفاقة».