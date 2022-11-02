هدى الخميس: يوم العلم مناسبة تعكس رحلة فريدة من الإنجازات

دبي (الاتحاد)

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إنَّ يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، تعكس رحلة فريدة من الإنجازات التاريخية الكبيرة المرتبطة بمسيرة الاتحاد التي ترسخت بجهود وتضحيات الآباء المؤسسين، لتقدّم للعالم تجربة ونموذجاً من النهضة التنموية الشاملة في العديد من المجالات في ظل راية وطنية ورمز شامخ يحمل الكثير من المعاني والقيم السامية، لنقف اليوم خلف رؤية متفردة للقيادة الرشيدة، نستمد منها معاني الفخر والقوة، ونؤكد من خلالها أنَّ طموحاتنا وتطلعاتنا سقفها السماء، وأنّ دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل القدوة والرائدة في طليعة الدول الأكثر تميزاً إقليمياً وعالمياً خلال الخمسين عاماً المقبلة في القطاعات كافة». وتابعت: «نتوجه في هذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعبنا الإماراتي، مجددين عهد الولاء للقيادة الرشيدة، عاملين على تعزيز مسؤوليتنا المجتمعية وتكريس معاني الوحدة والتضامن وغرس حب الوطن في نفوس الأجيال».