«خليفة التربوية»: البيت متوحد

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن يوم العلم مناسبة للفخر والاعتزاز لما تحقق من منجزات حضارية في مسيرة دولة الاتحاد منذ أن أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث ارتفعت هامة الوطن تحت راية العلم الذي يترجم أسمى معاني التضحية والفداء.

وأكدت أن رمزية العلم راسخة في قلوب أبناء وبنات الوطن، يستلهمون من خلالها قيم البذل والعطاء والتفاني في النهوض بالوطن، وهو يوم نستذكر فيه بكل الدلائل والعرفان تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذي جادوا بأرواحهم الزكية فداءً للعلم.

كما أنها مناسبة نجدد فيها ونرسخ شعار (البيت متوحد)، هذا الشعار الذي يجمعنا خلف القيادة الرشيدة في درب التميز والريادة والابتكار نحو الخمسين المقبلة.