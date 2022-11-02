هالة بدري: العلم رمز الفخر والعزة وعنوان الشموخ

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن يوم العلم يعد مناسبة استثنائية تحمل دلالات ذات معانٍ عميقة، تتجسد فيها قيم العطاء والمسؤولية الوطنية بأجمل صورة، وقالت: «في هذه المناسبة نجدد الولاء والانتماء لوطنٍ بذل كل الجهود لنكون اليوم أسعد شعب في ظل قيادة حكيمة صاحبة رؤية مستقبلية ثاقبة، واحتفالنا بيوم العلم هو تعبير عن فخرنا بما حققته دولتنا من إنجازات عظيمة، جعلت منها نموذجاً يحتذى به في التقدم والارتقاء، ودورنا أن نرد الجميل للوطن، وأن نواصل مسيرة المجد والتنمية للإمارات في القطاعات كافة».

وأضافت: «العلم رمز الفخر والعزة وعنوان الشموخ، والاحتفال بيوم العلم يسهم في غرس ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع كباراً وصغاراً، وتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية والحفاظ عليها».