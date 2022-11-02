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الإمارات

شيخة المنصوري: الْعَلَمُ دليل على عزيمة وإرادة أبناء الإمارات

شيخة المنصوري
3 نوفمبر 2022 02:12

دبي (الاتحاد)

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يوم العلم
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أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: «إن يوم العلم الإماراتي يأتي هذا العام وقد حققت دولة الإمارات حزمة من الإنجازات التاريخية، ما وضعها في مصاف الدول المتقدمة، ورسخت مكانتها على الخريطة العالمية واحدةً من أكثر الدول التي حققت تطوراً ونمواً في زمن قياسي، ما يجعلنا نفخر بذلك اليوم الذي ارتفع فيه علم الإمارات وانضوت في ظله وحدة إماراتنا، حيث بات دليلاً على عزيمة وإرادة أبناء الإمارات، وعرساً وطنياً يحق لنا أن نحتفل وأن نفخر به».
وأشارت إلى أن هذه المناسبة تسلط الضوء على إنجازات الإمارات، لا سيما قطاع الرعاية والتأهيل لضحايا العنف الأسري وسوء المعاملة ومكافحة الاتجار بالبشر التي تعتبر «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال» من المساهمين الفاعلين فيه، ويشهد تطوراً كبيراً من خلال حزمة مبادرات ومشاريع تم إنجازها محلياً وعالمياً.

يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
الإمارات
العلم الإماراتي
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