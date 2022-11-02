علي بن تميم: يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بمناسبة يوم العَلَم الإماراتي: «يجسد احتفالنا بـ (يوم العلم) في الثالث من نوفمبر من كل عام، أسمى معاني الوحدة والتلاحم الوطني، وأيضاً الفخر والاعتزاز بانتمائنا إلى وطن يصون إرثنا ويحمي حاضرنا ومستقبلنا، وطن نتعلم منه ومن قيادته الحكيمة في كل يوم قيم الخير والوفاء والالتزام والتسامح.. من زايد الخير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتواصل المسيرة وتتسامى الرسالة، ويرفرف علم دولة الإمارات كعهده دوماً في ذرى المجد، حاملاً معه ذكرى عطرة لتضحيات غالية، ومشاعر انتماء صافية لهوية وطنية جامعة، تظللنا جميعاً بظلها الضافي».